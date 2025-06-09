Европе не грозит всеобщая война, так как «русские слишком слабы». Об этом в эфире французского телеканала LCI заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Не вижу рисков всеобщей войны в Европе. Потому что русские слишком слабы для этого, не могут реально атаковать НАТО», — сказал он.

Орбан отметил, что выступает за отмену санкций против России, потому что они также разрушают и Венгрию.

«За последние три года из-за санкций мы потеряли 20 миллиардов евро. Для Венгрии это существенная цифра, санкции нас уничтожают», — заявил премьер-министр.

Также он добавил, что Европа и Украина не смогут договориться с Россией об урегулировании кризиса.

«На самом деле должно быть соглашение между русскими и американцами», — заключил Орбан.

Ранее Орбан призвал НАТО остановить клеветнические акции Украины против его страны.