Орбан не увидел рисков войны в Европе, потому что «русские очень слабы»
Премьер-министр Венгрии Орбан: не вижу рисков всеобщей войны в Европе
Европе не грозит всеобщая война, так как «русские слишком слабы». Об этом в эфире французского телеканала LCI заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«Не вижу рисков всеобщей войны в Европе. Потому что русские слишком слабы для этого, не могут реально атаковать НАТО», — сказал он.
Орбан отметил, что выступает за отмену санкций против России, потому что они также разрушают и Венгрию.
«За последние три года из-за санкций мы потеряли 20 миллиардов евро. Для Венгрии это существенная цифра, санкции нас уничтожают», — заявил премьер-министр.
Также он добавил, что Европа и Украина не смогут договориться с Россией об урегулировании кризиса.
«На самом деле должно быть соглашение между русскими и американцами», — заключил Орбан.
Ранее Орбан призвал НАТО остановить клеветнические акции Украины против его страны.