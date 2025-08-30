Кофе стал самым подорожавшим в мире товаром в августе

Кофе сортов робуста и арабика стал самым подорожавшим в мире товаром в августе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.

За минувший месяц арабика подорожала на 29%, а стоимость робусты увеличилась в полтора раза. Сахар подорожал на 4,9% на лондонской бирже.

Среди металлов больше всего выросли цены на неодим — сразу на 20%. При этом бензин на Нью-Йоркской товарной бирже подешевел на 13,2%.

Самым подешевевшим в мире товаром по итогам августа стали пиломатериалы. Их стоимость снизилась на 19,2%.

Ранее россиян предупредили о способности кофе снижать давление. Напиток обладает такими свойствами за счет мочегонного эффекта.