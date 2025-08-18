Врач Машкова предупредила о способности кофе снижать давление

Кардиолог городской поликлиники № 5 Департамента здравоохранения Москвы Елена Машкова развеяла популярный миф о способности кофе повышать артериальное давление. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

Как пояснила специалист, напиток обладает мочегонным эффектом, за счет чего и идет снижение соответствующего показателя.

«Сначала идет реактивно небольшое повышение артериального давления, и то не у всех. И только при употреблении натурального кофе, не растворимого», — отметила медик.

По ее словам, затем в любом случае жидкость выводится из организма, после чего артериальное давление падает.