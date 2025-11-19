Кофе с тараканами и червями предложили в одном из музеев в Китае

YCBW: кофе с тараканами и червями предложили в одном из музеев в Пекине

Кофе на основе порошка из тараканов с добавлением муравьев и ячменным червем вприкуску начали подавать посетителям в одном из музеев Пекина. Об этом сообщило местное издание YCBW .

Сырье для этого закупают в аптеках. Тараканы и муравьи придают напитку кислинку, а червь — специфический вкус и аромат.

Стоит такой кофе 45 юаней (чуть более 500 рублей), в день реализуют около десятка порций.

