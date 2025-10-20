Infobae: отказ от сливок и сахара поможет сделать кофе полезнее для здоровья

Врач Триша Пасричи из США в интервью для Infobae поделилась рекомендациями, как повысить пользу от употребления кофе. Ее слова привела «Газета.Ru» .

По словам американского доктора, следует избегать добавления сахара и искусственных подсластителей в напиток, так как они часто используются в избыточных количествах. Также стоит отказаться от промышленных сливок из-за высокого содержания вредных жиров.

Пасричи рекомендовала выбирать фильтрованный кофе, так как в нем меньше вредных соединений. В качестве альтернативы подойдут молотый, растворимый кофе или напиток без кофеина.

Врач подчеркнула, что наиболее полезным является «чистый» кофе без добавок. Особо осторожными следует быть с промышленными сливками, которые могут содержать растительные масла и сахар. Кроме того, Пасричи посоветовала употреблять кофе до полудня, чтобы не нарушить режим сна.