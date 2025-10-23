«Кое-кто страх потерял». Японцев восхитила тренировка ядерных сил ВС России

В японской газете Sankei Shimbun вышел материал о том, что тренировка ядерных сил России якобы содержит в себе предупреждение для Украины. Читатели портала Yahoo News Japan иронично прокомментировали публикацию.

«Это просто тренировка. Соединенные Штаты проводят в два раза больше испытаний ядерного оружия, чем Россия. <…> Нам нужно беспокоиться о своей стране, а не об Украине», — написал один из них.

Комментаторы отметили, что тренировка ВС России не является попыткой кого-то напугать. Кроме того, они обвинили японские СМИ в использовании негласной политики, согласно которой о России можно писать плохо.

По мнению читателей, в глазах жителей Японии формируют негативный образ России. Это все началось после начала конфликта на Украине в 2022 году.

«Слава Богу, Украина осталась без Tomahawk <…> Лучше им согласиться на прекращение огня, пока есть еще, что спасать», — добавил пользователь.

Многие читатели выразили надежду, что Россия продолжит подобные учения, а то «кое-кто вообще страх потерял».

В среду, 22 октября, ВС России провели тренировку со средствами наземной, авиационной и морской составляющих сил ядерного сдерживания В них принял участие Верховный главнокомандующий Владимир Путин.