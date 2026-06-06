Кобяков: Россия отобьет у Запада охоту бросаться на нее с оружием

Запад снова пытается возродить фашизм, забыв о своей истории. Об этом заявил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, его процитировало РИА «Новости» .

По его словам, у Запада оказалась короткая память.

«Но мы помним и чтим нашу историю, и всегда будем против любой реинкарнации фашизма», — подчеркнул Кобяков.

Он отметил, что Россия для своей защиты может задействовать различные средства обороны, благодаря которым навсегда отобьет охоту бросаться на страну с оружием.

Ранее президент Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ напомнил, что Запад поставляет Украине беспилотники. Он объяснил, что в республике собирают БПЛА из привезенных частей, но своих производств беспилотной авиации на украинской территории нет.

Глава государства добавил, что Украина пытается что-то разрабатывать сама, но серьезных результатов эти попытки не принесли.