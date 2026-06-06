Кобяков заявил о возрождении фашизма на Западе
Кобяков: Россия отобьет у Запада охоту бросаться на нее с оружием
Запад снова пытается возродить фашизм, забыв о своей истории. Об этом заявил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, его процитировало РИА «Новости».
По его словам, у Запада оказалась короткая память.
«Но мы помним и чтим нашу историю, и всегда будем против любой реинкарнации фашизма», — подчеркнул Кобяков.
Он отметил, что Россия для своей защиты может задействовать различные средства обороны, благодаря которым навсегда отобьет охоту бросаться на страну с оружием.
Ранее президент Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ напомнил, что Запад поставляет Украине беспилотники. Он объяснил, что в республике собирают БПЛА из привезенных частей, но своих производств беспилотной авиации на украинской территории нет.
Глава государства добавил, что Украина пытается что-то разрабатывать сама, но серьезных результатов эти попытки не принесли.