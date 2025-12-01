«Коалиция желающих» подготовила гарантии безопасности для Украины

«Коалиция желающих» завершила работу по созданию «гарантий безопасности» для Украины. Об этом сообщил на пресс-конференции президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, теперь эти гарантии планируют обсудить с Соединенными Штатами, чтобы определить дальнейшие действия в отношении Украины.

«В ближайшие дни состоятся ключевые обсуждения с американскими представителями, чтобы уточнить участие США в этих гарантиях», — сказал Макрон.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прибыл во Францию, чтобы заслушать доклад секретаря СНБО Рустема Умерова по переговорам с американской стороной в Майами.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что размещение сил так называемой «коалиции желающих» на территории Украины невозможно. Кроме того, позиция Евросоюза противоречит целям достижения мира, которые невозможны без устранения первопричин конфликта.