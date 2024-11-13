КНР привела войска в Южно-Китайском море в состояние боеготовности

Народно-освободительная армия Китая привела силы в Южно-Китайском море в состояние боевой готовности, чтобы патрулировать акваторию возле рифа Хуанъянь (Скарборо). Об этом сообщило агентство Xinhua .

Причиной для приведения флота в боеготовность стали действия Филиппин. Для патрулирования спорных территорий китайские военные задействуют воздушные и морские соединения Южного военного округа НОАК.

Действия военнослужащих «предприняты на законных основаниях», добавило издание.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал нарастить реальные боевые возможности армии и усилить подготовку войск к конфликту. По его словам, военнослужащим нужно изучить противников, освоить методы современной войны, обучиться передовой технике ведения боя и получить новые навыки. Китайский лидер также отметил необходимость защитить основные интересы страны и обеспечить стратегическую безопасность.