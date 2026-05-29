КНР начала строить военный комплекс рядом с пусковыми шахтами, написали в СМИ

Агентство Рейтер на основе спутниковых снимков сделало вывод, что Китай возводит крупные военные комплексы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе недалеко от пусковых шахт баллистических ядерных ракет. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Объекты, о которых идет речь, расположены в 140 и 230 километрах юго-западнее ядерных шахт.

Агентство привлекло аналитиков, которые предположили, что восьмиугольные сооружения на снимках служат жильем для персонала и местом базирования военной техники, а рядом строится разветвленная сеть бункеров, площадок и объектов, которые могут использоваться для радиоэлектронной борьбы, спутниковой связи и управления операциями.

Комплекс «выглядит как объект, предназначенный для того, чтобы ни один первый удар США по китайскому ядерному арсеналу не смог лишить Пекин возможности нанести ответный удар», заявили источники агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп посетил Китай с государственным визитом.