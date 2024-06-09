КНДР запустила в сторону Южной Кореи еще 300 шаров с мусором

Yonhap: КНДР с 8 июня отправила в сторону Южной Кореи 300 шаров с мусором

Фото: Unsplash

КНДР с 8 июня снова отправила в направлении Южной Кореи воздушные шары с мусором. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Речь идет о почти 300 шарах с мусором — бумагой и пластиком. По данным южнокорейского Объединенного командования начальников штабов, на территории Южной Кореи приземлились около 80 из них. Остальные, вероятно, не достигли страны.

Ранее КНДР в ответ на отправку антиправительственных листовок запускала в соседнюю страну шары с навозом. Южнокорейские активисты в июне аналогичным способом попытались передать северным соседям флешки с K-pop, сериалами и различными предметами, запрещенными в условиях изолированной тоталитарной диктатуры.

После провокации с навозом власти Южной Кореи приостановили межкорейское соглашение о сокращении вооружений. Его возобновят, когда между двумя государствами восстановится взаимное доверие.

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