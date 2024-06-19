КНДР решила укреплять стратегическое взаимодействие с Россией

Ким Чен Ын: КНДР будет укреплять стратегическое взаимодействие с Россией

Отношения России и Северной Кореи вышли на принципиально новый уровень и вступили в период расцвета. Такую оценку диалогу стран дал лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили «Известия» .

«Отношения между нашими странами вступают в период нового высокого расцвета», — указал он.

По его мнению, состояние межгосударственных связей сейчас невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века. Ким Чен Ын выразил уверенность, что дружба стран будет только укрепляться, а сегодняшняя его встреча с Путиным стала историческим моментом.

«Мы намерены в дальнейшем укреплять стратегическое общение с Россией, с российским руководством», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Отдельно политик заявил, что правительство КНДР полностью поддерживает Россию в проведении специальной военной операции.