КНДР провела испытания с применением новой РСЗО

Северная Корея провела испытательные стрельбы новой реактивной системы залпового огня калибра 600 миллиметров. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР .

Оборонно-промышленное предприятие страны создало РСЗО калибра 600 миллиметров, основные показатели которой модернизировали по требованиями армейской эксплуатации.

«Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын посетил испытательный запуск для проверки способности новой боевой машины РСЗО 600-миллиметрового калибра», — указали в агентстве.

Испытания прошли успешно. Мероприятия направлены на дальнейшее улучшение системы управления РСЗО и проверку ее боевой эффективности. Снаряды реактивной системы поразили цель на острове в Японском море.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил увеличить производство ядерных материалов для атомного оружия, в частности, число центрифуг для обогащения урана. Лидер КНДР объяснил это обеспечением национальной безопасности.