В КНДР увеличат производство материалов для ядерного оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил расширить производство ядерных материалов для атомного оружия. Об этом сообщило государственное радио «Голос Кореи» .

Северокорейский лидер проинспектировал Институт ядерного оружия, ознакомившись с процессом производства боеголовок и ядерных материалов.

«[Ким Чен Ын] наметил важные задачи по перспективному плану для увеличения производства ядерного вещества для атомного оружия», — говорится в сообщении.

Лидер КНДР, в частности, поручил увеличить число центрифуг для обогащения урана. По его словам, необходимо наращивать арсенал, укрепляя базу производства ядерных материалов для атомного оружия.

Ким Чен Ын объяснил это обеспечением национальной безопасности. Он отметил, что потенциальные угрозы со стороны США требуют и дальше расширять и укреплять обороноспособность страны, а также ее способность к превентивному удару.

Кроме того, Ким Чен Ын присутствовал при испытательных пусках из реактивной системы залпового огня (РСЗО) калибра 600 миллиметров нового типа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи ( ЦТАК ).

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