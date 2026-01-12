КНДР представила новейшую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами

Точные ТТХ подлодки не раскрывают, но, по оценкам экспертов, ее диаметр — 11 метров, длина — около 100, а водоизмещение — 8,7 тысячи тонн. Вероятно, оснащать ее будут баллистическими ракетами «Пугкусон-6», представленными в 2022 году, предположила газета «Взгляд».

Автор статьи назвал событие прорывным для республики. При этом он задался вопросом, как КНДР смогла добиться такого результата, учитывая, что первый атомный реактор для отработки гражданских технологий в стране начали испытывать только в прошлом году, об учебных центрах для атомщиков и специальной инфраструктуре тоже не сообщали.

В ноябре северокорейские военные запустили неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря.