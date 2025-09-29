КНДР показала зубы. Новое заявление о ядерном оружии может встревожить США

В МИД КНДР заявили об отказе от идеи ядерного разоружения

Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Ген подчеркнул, что республика «никогда не откажется» от своего ядерного оружия. Дипломат отметил, что именно оно сохраняет мир на Корейском полуострове.

Северокорейский ядерный «потенциал сдерживания» Ким Сон Ген назвал пропорциональным «растущей угрозе и агрессии со стороны США и их союзников». Такое оружие, счел замглавы МИД КНДР, не дает врагам Северной Кореи спровоцировать полномасштабные боевые действия в регионе.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын 21 сентября сообщил, что открыт для переговоров с США — если те перестанут требовать от КНДР отказаться от ядерного оружия. Он добавил, что на такой шаг Пхеньян никогда не пойдет.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен на следующий день заявил, что Сеул готов согласиться на потенциальную сделку между главой США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. В рамках такой договоренности северокорейская сторона могла бы заморозить разработку ядерного оружия, но не отказываться от него.

Политик полагает, что Пхеньян нарастил производство ядерных снарядов и выпускает теперь дополнительно до 20 единиц такого оружия в год.

Северная Корея провозгласила себя ядерной державой в 2022 году. В сентябре 2025 года Ким Чен Ын уверил, что республика получила и «секретное оружие».