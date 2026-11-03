КНБ Казахстана задержал 10 человек по подозрению в подготовке госпереворота

Власти Казахстана сообщили о пресечении деятельности группы, участники которой, по версии следствия, намеревались силой изменить конституционный строй на западе страны. В Атырау задержали 10 подозреваемых, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности.

Операцию провели 30 октября 2026 года в рамках досудебного расследования при координации прокуратуры.

Фигурантам предъявили подозрения в создании экстремистской группы и руководстве ею, участии в ее деятельности, пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни.

При обысках силовики изъяли огнестрельное оружие, наркотики, религиозную атрибутику, литературу и другие предметы, которые могут иметь значение для расследования.

Кроме того, правоохранители закрыли три нелегальных учебных центра для детей и подростков, созданных участниками группы.

Ранее четырех россиян арестовали по делу об ограблении банка в Казахстане.