Четырех россиян арестовали по делу об дерзком ограблении банка в Казахстане

После «дерзкого» ограбления банка в Казахстане суд в Иваново арестовал трех россиян и еще одного соучастника отправил под домашний арест. Ущерб оценили почти в 400 миллионов рублей. Об этом сообщили в судебных документах, которые оказались в распоряжении РИА «Новости» .

Ограбление прозвали «дерзким» казахские журналисты. ЧП случилось в ночь на 11 ноября 2024 года. Подозреваемые пробрались в отделение Halyk Bank («Народный банк») через трещину в стене, украли деньги и драгоценности.

В итоге четырех человек задержали. Их обвинили в хищении из депозитария банка ювелирных украшений и наличных денег, суммарный ущерб составил почти 400 миллионов рублей (с учетом разных валют).

Один из арестованных — сторож, работающий в центре детского творчества в Вичуге (Ивановская область). Его адвокат Анастасия Терехова в беседе с РИА «Новости» заявила, что ни он сам, ни остальные проходящие по делу лица не причастны к ограблению.

«Мой подзащитный, его знакомый и еще два гражданина России обвинены лишь на том основании, что они были в Павлодаре в тот день», — заявила она.

Адвокат объяснила, что подзащитный вместе с приятелем находились в Павлодаре для подбора машин на перепродажу в России. Ни от банка, ни от владельцев сейфовых ячеек исковых требований к обвиняемым пока не поступало. При этом в документах написано, что ущерб причинили 23 гражданам Казахстана.