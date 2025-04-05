Экс-глава МИД Австрии и руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль раскрыла главное качество русских, которое ее поразило. Об этом она заявила в эфире телеканала «Спас» , где призналась, что русская душа остается для нее загадкой.

Она пояснила, что поражается способности русских людей прощать там, где другие, в том числе и она сама, потребовали бы извинений.

«Я не русская, у меня нет такого большого и теплого сердца», — откровенно поделилась Кнайсль.

Кнайсль подчеркнула, что, несмотря на отсутствие такой душевной широты у себя, не считает себя неприятным человеком — просто русские обладают особым даром великодушия, который продолжает ее удивлять.

Ранее Кнайсль заявила, что с некоторых пор понимает, что австрийское происхождение лидера нацисткой Германии Адольфа Гитлера — вовсе не совпадение. Такие выводы она сделала «после осуждений и предательств» со стороны соотечественников.