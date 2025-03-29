Бывшая глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что «после осуждений и предательств» со стороны соотечественников поняла: австрийское происхождение главы нацистской Германии Адольфа Гитлера не было совпадением. Такое мнение она озвучила в эфире передачи «Русский ковчег» на телеканале «СПАС» .

«Знаете, всегда стремилась защитить от нападок австрийское общество, когда нас обвиняли в том, что мы все нацисты. Я противостояла этому всегда. Но когда увидела, как люди меня предают, осознала многое», — сказала Кнайсль.

Экс-глава МИД добавила, что австрийцы стали иррациональны, когда начали впервые обвинять ее в якобы тестировании яда «Новичок» на собаках.

«Тогда я поняла, что это не совпадение и не случайность, что Гитлер был австрийцем», — заключила она.

Ранее Кнайсль рассказала о грязных играх, в которые играет Запад.