Кнайсль: Запад ведет крайне грязную игру в Сирии и на Украине

Западные страны ведут «очень грязную игру» в Сирии и на Украине, поставляя оружие и отправляя наемников. Об этом экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в своем Telegram-канале .

«Украина — это лишь одно отдельно взятое поле боя, где все переплетено. Потоки оружия, наркотиков, наличных и наемников стекаются в Западную Азию и за ее пределы. Это очень грязная игра, которую ведут некоторые западные столицы», — написала политик.

Она также, назвавшего «темными силами» террористов, которые нападают на сирийские города.

«Их оборудование, форма, дроны, тренировки — все это поддерживается на международном уровне. Это не какие-то бородатые мужики с АК-47», — процитировала своего сирийского друга Кнайсль.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что страна ликвидирует террористов с помощью союзников. Он обсудил с лидером ОАЭ вопросы борьбы с терроризмом.