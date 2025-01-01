Клопы испортили полет пассажирам крупной авиакомпании

Пассажиры пожаловались на клопов на борту самолетов авиакомпании Turkish Airlines. Об этом сообщила газета The New York Times.

Согласно данным издания, насекомых обнаружили на рейсе из Йоханнесбурга в Стамбул весной 2024 года.

Позднее пассажиры сообщили об испорченном полете из-за клопов на самолете, летящем из Стамбула в Сан-Франциско. По их словам, клопы падали на них с потолка, поэтому приходилось пересаживаться на другие места.

Через три недели клиенты авиакомпании обнаружили насекомых на рейсе из Вашингтона в Стамбул.

Руководство Turkish Airlines предлагало пострадавшим пассажирам компенсацию. Полная обработка самолетов от клопов занимает от двух до пяти дней, к тому же авиакомпании придется заплатить за такую работу до 125 тысяч долларов.

Ранее клопы покусали женщину во время поездки в Лас-Вегас. После этого на ее теле остались шрамы.