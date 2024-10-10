Туристка осталась со шрамами от укусов после ночи в отеле в Лас-Вегасе

Туристка подала в суд на отель в Лас-Вегасе из-за укусов клопов

Поездка в Лас-Вегас обернулась для жительницы Миссисипи серьезными проблемами. В отеле ее покусали постельные клопы, и на теле женщины остались шрамы. Она подала в суд, сообщил сайт KLAS 8 News Now .

Кристал Найлер остановилась в четырехзвездочном STRAT Hotel, Casino & Tower в октябре 2022 года. В одну из ночей она проснулась и обнаружила болезненные следы на левой ноге и ягодицах. На кровати женщина нашла постельного клопа.

Постоялица пожаловалась на стойку регистрации. Сотрудник отеля осмотрел номер, все задокументировал и дал женщине гидрокортизоновую мазь.

Места укусов чесались еще несколько недель после отъезда. Женщине пришлось сменить гардероб, потому что на теле остались рубцы. Она подала в суд на отель и потребовала возместить убытки.

Постельные клопы опасны не только зудом и рубцами после укусов. Аллерголог-иммунолог Элла Чурюкина сообщила «Известиям», что они могут переносить возбудителей туберкулеза и бруцеллеза.