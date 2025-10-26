Ключевым торговым союзником России стал парадоксальный партнер

Bild: ЕС даже с учетом санкций остался ключевым торговым партнером России

Несмотря на санкционное давление, Евросоюз сохранил статус одного из ключевых торговых партнеров России. Об этом сообщило издание Bild .

По итогам 2024 года товарооборот достиг внушительной суммы в 67,5 миллиарда долларов. В топе главных партнеров России сообщество занимает третье место.

Несмотря на изменение структуры торговли, общие объемы остались значительными. В частности, Германия уменьшила закупки российских товаров на 92%, но оборот исчисляется миллиардами евро. При этом Венгрия увеличила импорт на 31%.

Эксперты отмечают, что под давлением Запада Россия успешно переориентировала торговлю на Азию.

Главным партнером стал Китай с объемом в 130 миллиардов евро, а Индия превратилась в крупнейшего покупателя российской нефти, поднявшись с 12-го на второе место в рейтинге.

Ранее президент России Владимир Путин пошутил о запрете ЕС ввозить унитазы в Россию.