Ключевым торговым союзником России стал парадоксальный партнер
Bild: ЕС даже с учетом санкций остался ключевым торговым партнером России
Несмотря на санкционное давление, Евросоюз сохранил статус одного из ключевых торговых партнеров России. Об этом сообщило издание Bild.
По итогам 2024 года товарооборот достиг внушительной суммы в 67,5 миллиарда долларов. В топе главных партнеров России сообщество занимает третье место.
Несмотря на изменение структуры торговли, общие объемы остались значительными. В частности, Германия уменьшила закупки российских товаров на 92%, но оборот исчисляется миллиардами евро. При этом Венгрия увеличила импорт на 31%.
Эксперты отмечают, что под давлением Запада Россия успешно переориентировала торговлю на Азию.
Главным партнером стал Китай с объемом в 130 миллиардов евро, а Индия превратилась в крупнейшего покупателя российской нефти, поднявшись с 12-го на второе место в рейтинге.
