В ночь на 26 сентября 2022 года в Балтийском море были повреждены газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». В результате Европейский союз и Германия, являющаяся его экономическим лидером, лишились одного из основных источников дешевого российского газа, напомнил RT .

По данным журналистов, в течение трех лет после диверсии ФРГ столкнулась с резким ростом цен на энергию, снижением ВВП, увеличением уровня безработицы, массовым закрытием предприятий и переездом многих компаний за границу.

Согласно данным немецкого Центра исследований экономики Европы (ZEW), в 2025 году ВВП страны может показать почти нулевой рост. Опрос организации показал, что эксперты ожидают увеличение валового внутреннего продукта на 0,2% в период с января по декабрь. Аналогичные прогнозы были сделаны аналитиками Института экономических исследований (Ifo).