Клинтоны дадут показания в конгрессе США по делу Эпштейна

Экс-президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари дадут показания в конгрессе в рамках расследования преступлений финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом написал председатель надзорного комитета палаты представителей Джеймс Комер в соцсети X .

«Клинтоны полностью уступили и в этом месяце явятся для дачи стенографируемых и записываемых на видео показаний», — отметил он.

По словам конгрессмена, Билл Клинтон должен дать показания 27 февраля, а Хиллари — днем ранее.

Комер напомнил, что до этого чета в течение шести месяцев откладывала исполнение повесток и вынудила комитет начать процедуру привлечения к ответственности за неуважение к конгрессу.

Ранее в документах финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в педофилии и торговле людьми, нашли упоминание Аллы Пугачевой.