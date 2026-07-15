Климатолог раскрыл причину анормальный жары в Европе

Рекордная жара в Европе объясняется тем, что привычный океанический антициклон был вытеснен субтропическими антициклонами, пришедшими из пустынных регионов. Такое мнение выразил преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино Массимилиано Фаццини в беседе с РИА «Новости» .

Он объяснил, что когда над Европой образуются антициклоны сахарского или иранского происхождения, они отличаются особой мощью и поднимаются до высоты шесть-семь километров.

«Переваливая через горные хребты, эта теплая воздушная масса опускается вниз и дополнительно нагревается за счет сжатия. По этой причине температура у поверхности становится исключительно высокой», — заявил Фаццини.

По его словам, ранее над Западной Европой преобладал океанический антициклон, а в последнее время его все чаще вытесняют субтропические антициклоны пустынного типа.