«Климат меняется». Ближний Восток не станет непригодным для жизни из-за погоды

Глобальное потепление на Земле не приведет к катастрофическим последствиям. О влиянии климатических изменений на страны и население 360.ru рассказал директор Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.

«Ситуация острая, но не критическая. Нужно учитывать, что не только меняется климат, но и меняются возможности человека к адаптации. Поэтому, безусловно, для южных регионов дальнейший рост температуры сопровождается увеличением количества волн жары. Это будет создавать все большие проблемы, но параллельно с этим человек будет также адаптироваться к таким изменениям», — пояснил он.

Ждать ли климатический апокалипсис через десятилетие?

Семенов отметил, что климатические изменения не сделают Ближний Восток не пригодным для жизни. Вряд ли люди заметят отличие климата через пять или даже 10 лет от современного режима погоды, для этого потребуется не менее 30 лет.

«Климат меняется везде, наиболее сильно он меняется в северных широтах. В северном полушарии живет основное количество населения. В наших широтах и так холодно. Поэтому, если будет теплее, то будут и негативные последствия: рост экстремальных событий, волны жары, но будут и положительные — более мягкие зимы, более снежные», — заявил специалист.

Последствия таяния ледников

При таянии горных ледников могут чаще возникать сели и сильные паводки.

«В целом таяние ледников — это не самое главное негативное последствие глобального потепления. Для каждого региона свои опасные последствия, где-то это таяние вечной мерзлоты, где-то — волны жары, где-то — концентрация осадков, новоднения», — резюмировал Семенов.

Ранее ученые из американского Университета Пердью предрекли экстремальную погоду для проживания человека в нескольких регионах. В зону риска вошли Средний Запад США, Западная Африка и часть Южной Азии.