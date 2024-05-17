Клиентов в России стали отключать от облачных продуктов Microsoft | 360°

Мир 17 мая 2024, 18:24 Клиентов в России стали отключать от облачных продуктов Microsoft Microsoft стала отключать корпоративных клиентов в России от облачных продуктов РИА «Новости»

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Корпорация Microsoft начала приостанавливать подписки корпоративных клиентов в России на облачные продукты Power BI, Visio, Project. Об этом сообщила пресс-служба компании Softline (ПАО «Софтлайн»).

«Microsoft, судя по всему, утвердил список продуктов к отключению. <…> Начались веерные остановки подписок в CSP (криптопровайдер, обеспечивающий конфиденциальность данных при передаче в Сети интернет — прим. ред.)», — отметили в сообщении.

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Ежедневно стали отключать по 5–10 заказчиков.

Ранее появилась информация, что россияне вновь могут загружать и устанавливать обновления Windows и Office без помощи сервисов VPN. Microsoft открыла доступ к программному обеспечению и отказалась от планов блокировки облачных программных продуктов для корпоративных пользователей.