Россиянам открыли доступ к обновлениям Windows и Office | 360°

Технологии 13 мая 2024, 06:21 Россиянам открыли доступ к обновлениям Windows и Office «Известия»: Microsoft разблокировал жителям России доступ к Windows и Office Michael Kappeler/dpa / Global Look Press

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Жители России вновь могут загружать и устанавливать обновления Windows и Office, не прибегая к помощи сервисов VPN. Корпорация Microsoft открыла доступ к программному обеспечению и отказалась от планов заблокировать облачные программные продукты для корпоративных пользователей, сообщили «Известия».

«Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них. Даже если компания в своих заявлениях утверждает об обратном, в частных разговорах они гарантировали полную поддержку своего ПО», — объяснил президент ассоциации «Руссофта» Владимир Макаров.

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Корпорация планировала в марте запретить российским IT-компаниям пользоваться облачными программными продуктами, но так и не ввела ограничения. Кроме того, она сняла запрет на скачивание обновлений Windows и Office пользователями в России. Загрузить их смогли владельцы стационарных компьютеров и ноутбуков.

В корпорации обсуждали перенос срока закрытия доступа россиянам к программным продуктам на конец марта, но не отказывались от блокировки. Дополнительное время дали на создание резервных копий файлов и настройку другого софта.