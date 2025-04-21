Клаус Шваб покинул пост председателя Всемирного экономического форума

Председатель совета попечителей Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб объявил об уходе с занимаемой должности. Об этом сообщила пресс-служба ВЭФ.

В обращении к совету попечителей 87-летний основатель организации отметил, что решил покинуть пост немедленно. Совет ВЭФ признал выдающиеся достижения Шваба за время работы.

«Он создал ведущую глобальную платформу для диалога и прогресса. Совет выражает свою благодарность за его 55 лет неустанного руководства форумом», — заявили в организации.

В соответствии с нормативными положениями и внутренними правилами ВЭФ совет единогласно назначил временно исполняющим обязанности председателя вице-председателя Петера Брабека-Летмате. Также в ВЭФ создали поисковый комитет для выбора будущего руководителя организации.

Ранее Шваба и руководство ВЭФ обвинили в дискриминации и домогательствах в отношении женщин.