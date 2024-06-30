Руководство форума в Давосе обвинили в домогательствах

Основателя Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба и руководство обвинили в дискриминации и домогательствах в отношении женщин. Об этом сообщила газета Wall Street Journal .

Сотрудники форума рассказали изданию, что Шваб создал для работников «враждебную по отношению к женщинам и темнокожим» атмосферу. Руководство ВЭФ уволило по меньшей мере шесть сотрудниц во время беременности или декретного отпуска. Работающие на форуме женщины также сообщили о сексуальных домогательствах со стороны старших менеджеров.

Работающие со Швабом сотрудницы признались, что он делал им непристойные комментарии.

Ранее в домогательствах к сотрудницам обвинили основателя SpaceX Илона Маска. В WSJ сообщили, что бизнесмен имел интимные отношения с некоторыми подчиненными и попросил одну из них родить ему детей.