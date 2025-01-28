Классный руководитель Лукашенко рассказала о его школьных годах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хорошо учился в школе, был спортсменом и играл Деда Мороза в старших классах. Об этом в интервью РЕН ТВ рассказала его классный руководитель, учитель математики Татьяна Карпеченко.

«Языковеды всегда неплохо отзывались о нем — особенно он хорошо писал изложения. По физкультуре учительница говорила, что Лукашенко хороший спортсмен. Это все плюсы для классного руководителя», — подчеркнула она.

Педагог отметила, что учителя хорошо о нем отзывались. Будучи старшеклассником Лукашенко играл Деда Мороза в новогодних постановках для учеников начальной школы.

Карпеченко добавила, что он не забыл про нее и после того, как закончил школу. Например, когда Лукашенко был депутатом, то помог ей с ремонтом дома, где прохудилась крыша.

По словам учительницы, ее бывший ученик продолжает приезжать в родные места и встречаться с учителями даже после того, как стал президентом страны. У них сохранились хорошие отношения, а на столетие Лукашенко прислал своему классному руководителю подарок.

Ранее Лукашенко победил на президентских выборах, дату инаугурации он выберет сам.