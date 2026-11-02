Кладбище советских воинов «Эревелд» в Нидерландах защитят от вандалов

Известное как «Поле чести» мемориальное кладбище советских воинов «Эревелд» в Нидерландах подверглось новому акту вандализма. Неизвестные оставили оскорбительные надписи на обелиске и мемориальной стене. Об этом сообщила газета Algemeen Dagblad .

Директор фонда «Поле чести» Ремко Рейдинг заявил, что это уже второй случай нападения вандалов на мемориал. Он напомнил, что в июле неизвестные оставили нацистские надписи на могильных плитах.

Он подчеркнул, что злоумышленники воспользовались тем, что установленные муниципалитетами камеры наблюдения вышли из строя, поэтому установить личности злоумышленников сейчас невозможно.

«Мы проводим консультации с органами власти и надеемся найти решение, которое предотвратит очередную атаку вандалов», — заявил Рейдинг.

Глава фонда подчеркнул, что меры необходимы не столько из-за ущерба, а прежде всего из-за неуважения к жертвам войны и их родственникам.

Власти муниципалитетов Амерсфорт и Лейден объявили, что примут дополнительные меры для защиты «Эревелд». В официальном заявлении они подчеркнули, что повторная атака вандалов перестала считаться единственным инцидентом, поэтому защиту мемориала усилят.

На кладбище похоронены 865 погибших советских бойцов, погибших в боях с немецкими фашистами. На «Поле почета» часто приезжали родственники военных, чтобы почтить их память.

В середине июля расследующие акт вандализма на захоронении советских под городом Лес Ден нидерландские криминалисты обнаружили аэрозольные баллончики с краской, брошенные злоумышленниками после осквернения могильных плит.

Правоохранители заявили, что рассматривают баллончики в качестве улики, которые помогут выйти на участников вандальной акции.