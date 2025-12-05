Россия жестко отреагировала на планы Японии разместить ракеты средней дальности на острове Йонагуни в префектуре Окинава. Об этом сообщило китайское издание Sohu.

«Премьер-министр Японии Санаэ Такаити была ошеломлена, когда россияне начали действовать против Японии», — говорится в публикации.

Авторы статьи напомнили о планах Японии разместить неподалеку от Тайваня ракеты средней дальности якобы в качестве самозащиты. Решение японских властей в Китае расценили как провокацию. После этого к нему присоединилась Россия, предприняв решительные действия против Японии.

После избрания на пост нового премьер-министра Санаэ Такаити в воздух поднялись бомбардировщики Ту-95МС, которые долго кружили над Японским морем. Так Россия дала понять, что с ней не стоит конфликтовать.