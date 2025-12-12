Китайский производитель автозапчастей решил мотивировать работников квартирами

Китайский производитель автозапчастей Zhejiang Guosheng Automobile Co Ltd нашел необычный способ мотивировать сотрудников оставаться в компании — он купил 18 квартир и раздал их лучшим из лучших. Об этом сообщило гонконгское издание The Standard .

В квартиры бизнесмен вложился два года назад. Тогда покупка обошлась ему в 10 миллионов юаней (около 1,4 миллиона долларов). В этом году в новое жилье въехали пять сотрудников компании, в том числе двое сделавших карьеру от простых работников до топ-менеджеров.

Главное условие — отработать более пяти лет. Владелец бизнеса объяснил свое решение желанием стабилизировать кадровый состав руководства и поощрить наиболее талантливых сотрудников. По его подсчетам, это позволит каждый год экономить до миллиона юаней.

В сентябре СМИ сообщили о желании китайского автопроизводителя Chery уйти из России. Однако сам автоконцерн опроверг это заявление и заявил, что речь идет о простом ребрендинге для российского рынка.