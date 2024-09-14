Netflix обвинили в краже сюжета «Игры в кальмара»

Кинорежиссер Сохам Шах обвинил стриминговую платформу Netflix в плагиате. Он решил доказать через суд, что сериал «Игра в кальмара» стал копией его фильма «Фортуна», сообщило агентство Bloomberg .

Индийский режиссер подал иск в федеральный суд в Нью-Йорке. Он заявил, что нашумевший сериал является «откровенным плагиатом» его картины на хинди «Фортуна». Он уверен, что совпадение основного сюжета, темы, места действия, персонажей, последовательности событий и атмосферы не могло произойти случайно.

Представитель Netflix отверг обвинения. Он сообщил, что компания готова судиться и защищать свой проект.

Премьера «Игры в кальмара» состоялась в 2021 году, второй сезон выйдет в декабре 2024 года. По сюжету герои участвуют в игре на выживание за денежный приз. Сериал номинировался на премии «Эмми» и приз Гильдии киноактеров США.