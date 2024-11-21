Китайский делегат обокрал коллег на 6,5 миллиона рублей во Владивостоке

Baza: делегат из Китая украл во Владивостоке у коллег документы и деньги

Китайский делегат, приехавший во Владивосток договариваться о поставках угля, украл у двух коллег паспорта и 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Трое мужчин прибыли в Россию 8 ноября. Один из них лучше знал русский язык и поэтому вел все переговоры. Когда удалось договориться о сделке, он заявил коллегам, что пойдет подписывать бумаги один, и попросил у них все деньги и паспорта.

Однако после этого китаец бесследно исчез. Теперь его разыскивает полиция.

Ранее жительница Московской области украла больше миллиона рублей у собственного мужа, пока тот лечился от последствий ранения, полученного на спецоперации. После этого она перестала брать трубку, и боец обратился в правоохранительные органы.