Китайский делегат обокрал коллег на 6,5 миллиона рублей во Владивостоке

Китайский делегат, приехавший во Владивосток договариваться о поставках угля, украл у двух коллег паспорта и 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщил
Telegram-канал Baza.
Трое мужчин прибыли в Россию 8 ноября. Один из них лучше знал русский язык и поэтому вел все переговоры. Когда удалось договориться о сделке, он заявил коллегам, что пойдет подписывать бумаги один, и попросил у них все деньги и паспорта.
Однако после этого китаец бесследно исчез. Теперь его разыскивает полиция.
Ранее жительница Московской области
украла больше миллиона рублей у собственного мужа, пока тот лечился от последствий ранения, полученного на спецоперации. После этого она перестала брать трубку, и боец обратился в правоохранительные органы.
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