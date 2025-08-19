Китайский блогер построил для своих кошек действующее мини-метро

Китайский инженер и YouTube-блогер Син Чжилэй создал для своих питомцев настоящее метро в миниатюре. В нем есть туннели, станция, эскалатор и даже работающий поезд, сообщил TechEBlog .

Идея родилась после того, как зрители, вдохновленные его прошлым проектом — «кошачьим миром» с гаражом, театром, супермаркетом и спа-салоном, — предложили сделать что-то еще масштабнее. На строительство метро ушло четыре месяца.

Особые трудности вызвала синхронизация дверей поезда и платформы, а также создание действующего эскалатора. В итоге поезд свободно курсирует по тоннелям, двери открываются одновременно, а коты могут «садиться» и «выходить» с максимальным комфортом.

Это далеко не единственная разработка блогера: ранее он построил сотню утепленных домиков для бездомных кошек.

