Психолог Игонина рассказала о способности кошек оказывать эмоциональную поддержку

Психолог московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина поделилась с РИАМО мыслями о том, как кошки влияют на жизнь человека. По словам психолога, появление кошки в доме может кардинально изменить жизнь человека к лучшему.

Игонина отметила, что кошки оказывают эмоциональную поддержку своим владельцам. Их присутствие помогает снизить уровень стресса и тревоги, расслабиться и обрести покой. Кошки тонко чувствуют настроение человека и проявляют ласку, улучшая его самочувствие, написал «Петербургский дневник».

Регулярное общение с кошкой оказывает терапевтический эффект: снижается уровень стресса, нормализуется кровяное давление и уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Контакты детей с кошками укрепляют иммунитет и снижают риск аллергий и астмы.

Забота о кошке приносит радость и удовлетворение, учит эмпатии и терпению. Дети, ухаживая за кошкой, становятся более ответственными и внимательными.