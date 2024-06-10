Астроном Сурдин допустил открытие нового типа космических объектов австралийскими учеными

По его словам, ученые в Австралии заявили о странном сигнале из космоса. Он повторялся каждые 54 минуты.

«Если бы период был покороче — секунды или в крайнем случае несколько минут, то однозначно это нейтронная звезда. <…> Но период, равный приблизительно часу, мы не наблюдали до сих пор у нейтронных звезд и даже не ожидали, что такое возможно», — подчеркнул Сурдин.

Он добавил, что фиксация этого сигнала стала настоящим прорывом в наблюдательной астрономии. Астроном подчеркнул, что сигнал нуждается в изучении, но усомнился, что его могли послать разумные цивилизации.