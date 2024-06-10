Астроном Сурдин допустил открытие нового типа космических объектов австралийскими учеными
Австралийские ученые могли открыть новый тип космических объектов. Об этом RT рассказал Астроном, доцент МГУ Владимир Сурдин.
По его словам, ученые в Австралии заявили о странном сигнале из космоса. Он повторялся каждые 54 минуты.
«Если бы период был покороче — секунды или в крайнем случае несколько минут, то однозначно это нейтронная звезда. <…> Но период, равный приблизительно часу, мы не наблюдали до сих пор у нейтронных звезд и даже не ожидали, что такое возможно», — подчеркнул Сурдин.
Он добавил, что фиксация этого сигнала стала настоящим прорывом в наблюдательной астрономии. Астроном подчеркнул, что сигнал нуждается в изучении, но усомнился, что его могли послать разумные цивилизации.