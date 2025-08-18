Китайские ученые пересадили нейроны человека мышам и вылечили их от депрессии

Китайские исследователи пересадили мышам с депрессивным поведением нейроны мозга человека, вырабатывающие дофамин, что позволило снизить уровень тревожности у животных. Об этом сообщила South China Morning Post со ссылкой на работу, опубликованную в журнале Cell Stem Cell.

Эксперимент проводили ученые из Китайской академии наук при Фуданьском университете в Шанхае и компании UniXell Biotechnology, специализирующейся на клеточной терапии.

Как отмечают авторы, в мозге человека существует три подтипа дофаминергических нейронов — А8, А9 и А10. Именно клетки типа А10 играют ключевую роль в формировании поведения, связанного с вознаграждением и мотивацией. Их дисфункция связывается с депрессией, шизофренией и другими психическими заболеваниями.

Специалисты разработали метод получения подобных А10 нейронов путем воздействия химической смеси на стволовые клетки человека. Эти модифицированные клетки пересадили мышам с депрессивным поведением, вызванным хроническим стрессом. После процедуры у животных наблюдались изменения, сопоставимые с эффектом от антидепрессантов.

Ранее ученые Стэнфордского университета установили, что ежедневная прогулка уменьшает симптомы депрессии.