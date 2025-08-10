Ученые Стэнфордского университета установили, что ежедневная прогулка уменьшает симптомы депрессии

Пешие прогулки продолжительностью от 15 минут могут снизить симптомы депрессии, от которой страдает каждый шестой взрослый. Новое исследование специалистов Стэнфордского университета выявило оптимальное время для пребывания на свежем воздухе для улучшения психического здоровья. С результатами научной работы ознакомился сайт mk.ru .

Эксперты провели анализ почти 450 исследований и выяснили, что 15 минут на природе снижают уровень тревожности, депрессии и усталости. Более длительное пребывание на свежем воздухе — свыше 45 минут — способствует снижению стресса и повышению жизненного тонуса.

Согласно последним данным, количество людей, обращающихся за помощью из-за психических заболеваний, увеличилось на две пятых по сравнению с периодом до пандемии, достигнув почти 4 миллионов. Эксперты отмечают, что создание зеленых зон в городах может помочь справиться с продолжающимся кризисом психического здоровья, отмечает Daily Mail.