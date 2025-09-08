Китайские туристы стали чаще посещать Россию

Россия стала привлекать больше туристов из Китая перед октябрьскими каникулами по случаю Дня образования КНР. Об этом сообщило издание South China Morning Post .

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь 2 сентября объявил о введении с 15 сентября пробного безвизового режима для граждан России — находиться в стране без визы можно будет 30 дней. Российский лидер Владимир Путин через два дня после этого сообщил, что Россия приняла аналогичные меры.

По данным турагентства Tongcheng Travel, в течение часа после публикации заявления о безвизовом режиме, количество запросов на отели и перелеты в Россию увеличилось более чем в шесть раз.

Кроме того, портал «Ицай» со ссылкой на турагентство Qunar сообщил, что «этим летом Россия была одним из самых популярных направлений для китайских туристов». По оценкам экспертов, безвизовая политика приведет к резкому росту поездок в Россию китайцев в период предстоящих праздничных дней по случаю годовщины образования КНР.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Китай упростят систему оплаты картами. Сейчас обе страны работают над этим вопросом.