Китайские санкции помешали поставкам американских дронов на Украину

FT: санкции Китая угрожают поставкам беспилотников Skydio в украинскую армию

Petty Officer 3rd Class Michael/Keystone Press Agency
Фото: Petty Officer 3rd Class Michael/Keystone Press Agency/Global Look Press

Санкции со стороны Китая застали врасплох американского производителя дронов Skydio. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Американская корпорация, крупнейший производитель дронов в США, поставляющий их для украинских военных, столкнулась с кризисом в цепочке поставок после введения Пекином санкций», — пишет издание.

По его данным, теперь ей не хватает важнейших компонентов из Китая, и приходится в спешке искать новых поставщиков.

Ранее об этом же рассказал начальник штаба американской армии Рэнди Джордж. По его словам, из-за запрета на использование китайских комплектующих производители столкнулись с дефицитом деталей. Они попытались восполнить их за счет поставок из Европы и с внутреннего рынка, но в полной мере сделать этого не удалось.

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