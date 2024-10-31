Китайские санкции помешали поставкам американских дронов на Украину

«Американская корпорация, крупнейший производитель дронов в США, поставляющий их для украинских военных, столкнулась с кризисом в цепочке поставок после введения Пекином санкций», — пишет издание.

По его данным, теперь ей не хватает важнейших компонентов из Китая, и приходится в спешке искать новых поставщиков.

Ранее об этом же рассказал начальник штаба американской армии Рэнди Джордж. По его словам, из-за запрета на использование китайских комплектующих производители столкнулись с дефицитом деталей. Они попытались восполнить их за счет поставок из Европы и с внутреннего рынка, но в полной мере сделать этого не удалось.