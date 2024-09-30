США столкнулись с нехваткой деталей к FPV-дронам

Производители беспилотников в США столкнулись с нехваткой деталей из-за запрета использовать комплектующие из Китая. Об этом журналу The Economist сообщил начальник штаба американской армии Рэнди Джордж.

После того, как законодатели запретили Пентагону использовать китайские компоненты, производители FPV-дронов, по словам генерала, остались без необходимого количества двигателей, антенн, контроллеров скорости и приемопередатчиков. Джордж сообщил, что они попытались решить эту проблему за счет американских и европейских деталей. Однако этих объемов оказалось недостаточно.

«Мы говорим о горстях. Мы отчаянно пытаемся нарастить их количество», — сказал он.

Качество американских беспилотников, переданных Украине, оставляет желать лучшего, выяснила газета The Wall Street Journal. Они оказались не способны противостоять радиоэлектронным помехам.