Китайские компании временно перестали покупать нефть у России
Reuters: госкомпании КНР прекратили закупки российской нефти из-за санкций США
Ряд китайских государственных компаний временно перестали покупать российскую нефть. Такое решение приняли из-за санкций США против двух топливных гигантов России, сообщило Reuters.
По данным агентства, речь идет о компаниях PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil, руководство которых решило воздержаться от приобретения российской нефти в краткосрочной перспективе из-за опасений по поводу экономических ограничений.
Журналисты отметили, что основными импортерами российской нефти в Китае остаются независимые нефтеперерабатывающие заводы. НПЗ ежедневно закупают около 1,4 миллиона баррелей.
В статье отметили, что российские компании, которых затронули санкции США, уже якобы не осуществляют прямые продажи нефти покупателям, а используют для этого посредников.
По данным Sohu, в сентябре Китай увеличил импорт российской нефти на 4,3%, закупив 8,287 миллиона тонн сырой нефти.