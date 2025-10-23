Китайские компании временно перестали покупать нефть у России

Ряд китайских государственных компаний временно перестали покупать российскую нефть. Такое решение приняли из-за санкций США против двух топливных гигантов России, сообщило Reuters.

По данным агентства, речь идет о компаниях PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil, руководство которых решило воздержаться от приобретения российской нефти в краткосрочной перспективе из-за опасений по поводу экономических ограничений.

Журналисты отметили, что основными импортерами российской нефти в Китае остаются независимые нефтеперерабатывающие заводы. НПЗ ежедневно закупают около 1,4 миллиона баррелей.

В статье отметили, что российские компании, которых затронули санкции США, уже якобы не осуществляют прямые продажи нефти покупателям, а используют для этого посредников.

По данным Sohu, в сентябре Китай увеличил импорт российской нефти на 4,3%, закупив 8,287 миллиона тонн сырой нефти.