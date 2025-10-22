Президент США Дональд Трамп публично обвинил Индию и Китай в продолжении закупок российской нефти, однако данные китайской таможенной статистики опровергли его утверждения. Китайское издание Sohu сообщило, что в сентябре 2025 года Китай увеличил импорт российской нефти на 4,3%, закупив 8,287 млн тонн сырой нефти. Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай.

Кроме того, китайские аналитики указали, что Китай отказался от закупок американской нефти с июня 2025 года, что стало ударом для США. Трамп попытался применить санкции и угрозы к Индии и Китаю, пытаясь остановить закупки российской нефти, но эти меры оказались неэффективными, написал «ФедералПресс».

Китайские эксперты подчеркнули, что Китай активно диверсифицирует источники нефти, включая закупки из Индонезии и Бразилии, что повышает его энергетическую безопасность. По их мнению, Китай перестал заботиться о собственном имидже и ведет себя достойно, открыто игнорируя давление США и демонстрируя независимость от американских санкций.