Китайские компании столкнулись с проблемами из-за курса рубля

SCMP: у экспортеров из Китая возникли проблемы из-за курса рубля

Китайские экспортеры из-за резкого падения курса рубля приостановили продажи на российских платформах электронной коммерции. Об этом сообщила газета South China Morning Post .

Источники издания в отрасли отметили, что компании терпят убытки на фоне ситуации с российской валютой.

Основатель бизнес-платформы Waimaojia на WeChat Энди Го подтвердил, что из-за снижения курса рубля растут цены для россиян и сокращается объем заказов. Ситуацию усугубляют и возникшие из-за санкций проблемы с платежными системами.

Ранее темпы роста экономики КНР оказались ниже прогнозируемых: в августе рост производства составил 4,5% на фоне ожиданий экспертов в 4,7%. В последний раз подобное снижение показателей происходило в стране во время пандемии и коронавирусных ограничений.

Аналитик Юлия Кузнецова предположила, что прогноз специалистов не оправдался, так как китайское руководство не стало применять ожидаемые меры стимулирования.