Китайские хакеры получили доступ к смартфону советника Трампа

Хакеры из китайской группировки Salt Typhoon взломали телефоны видных американских политиков, в том числе советника предвыборного штаба республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post .

Широкомасштабная шпионская операция началась несколько месяцев назад. Группа связанных с правительством Китая хакеров получила доступ к смартфонам американских политиков, среди которых советник предвыборного штаба Трампа и члены правительства. Они завладели ценной для спецслужб информацией, в том числе перепиской и записями звонков. Как минимум один американский чиновник знал, что его телефон взломан.

Три источника издания сообщили, власти США начали федеральное расследование. Специалистам до сих пор неизвестно, сколько записей оказались в руках хакеров.

Россияне тоже пострадали от шпионских программ. Несколько лет на гаджетах с операционной системой Android промышлял вирус-троян LianSpy.